Regno Unito-Canada: rinnovato accordo commerciale di base

- Il Regno Unito e il Canada hanno siglato un accordo commerciale di continuità per mantenere il flusso di beni e servizi per un valore di circa 22 miliardi di euro tra i due paesi dopo la Brexit e approfondire i legami con i colloqui su un accordo su misura il prossimo anno. Il governo britannico sta negoziando diversi rinnovi di accordi commerciali bilaterali che entreranno in vigore una volta che il Paese uscirà definitivamente dall'Unione europea alla fine di quest'anno. Il Dipartimento per il commercio internazionale britannico ha affermato che "l'accordo di principio" per rinnovare l'accordo commerciale Ue-Canada ha aperto la strada per l'inizio dei negoziati nel 2021 su un accordo che potrebbe coprire più aree come il commercio digitale, l'ambiente e l'emancipazione economica delle donne. "L'accordo di oggi è sulla base di 20 miliardi di sterline di scambi e garantisce la certezza a migliaia di posti di lavoro", ha dichiarato in una nota il ministro del Commercio britannico Liz Truss. "Non vediamo l'ora di concludere un nuovo accordo più ambizioso il prossimo anno con l'obiettivo di creare maggiori opportunità per le imprese e migliorare la vita delle persone in tutto il paese", ha aggiunto. (Rel)