Usa: Twitter trasferirà account Casa Bianca a nuova amministrazione a gennaio

- Twitter trasferirà il controllo dell’account @POTUS, l’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti, alla nuova amministrazione quando Joe Biden farà il suo ingresso alla Casa Bianca. “Twitter si sta preparando attivamente per sostenere la transizione dell’account Twitter istituzionale della Casa Bianca il 20 gennaio 2021”, ha detto il portavoce di Twitter Nick Pacilio parlando alla “Cnn”. L’account @POTUS è separato dall’account @realDonaldTrump, che il presidente in carica usa per i suoi tweet. (Nys)