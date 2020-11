Ambiente: Eur spa per festa albero lancia convegno su emergenza cocciniglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno in cui ricorre la Giornata nazionale dell'albero istituita dalla Repubblica italiana al fine di perseguire l'attuazione del Protocollo di Kyoto e promuovere la tutela dell'ambiente, Eur spa con i suoi 70 ettari di parchi monumentali e oltre 6.500 alberi di alto fusto, che rappresentano un patrimonio di verde urbano unico per il valore ambientale ed ecosistemico, promuove e annuncia l'organizzazione per il 15 dicembre 2020, con il patrocinio di Roma Capitale e dell'ordine dei Forestali, di un importante convegno dedicato al tema "L'emergenza Toumeyella Parvicornis: verso la difesa del Pino domestico e del paesaggio monumentale di Roma". (segue) (Com)