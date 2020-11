Ambiente: Eur spa per festa albero lancia convegno su emergenza cocciniglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata di studio, confronto e divulgazione - dichiara in una nota Alberto Sasso, presidente di Eur spa - in cui verranno presentati gli esiti di un percorso scientifico portato avanti con il prezioso supporto dell'universitá Federico II di Napoli, che sta dando risultati davvero incoraggianti, che saranno messi a disposizione della città di Roma e della collettività. Da oltre 15 mesi infatti - prosegue Sasso - stiamo affrontando la difficilissima lotta al parassita Toumeyella Parvicornis (cocciniglia tartaruga), che sta minando il patrimonio dell'Eur che conta oltre 1000 Pinus pinea". (segue) (Com)