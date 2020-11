G20, Putin:"I leader mondiali rinuncino a politiche protezionistiche e sanzioni unilaterali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato i leader del G20 ad abbandonare le "politiche protezionistiche e le sanzioni unilaterali". "Dobbiamo mirare a contenere il protezionismo, la pratica di imporre sanzioni unilateralmente e di riparare le catene di approvvigionamento", ha detto Putin durante il vertice del G20 che si svolge in videoconferenza sotto la presidenza dell'Arabia Saudita. Per questo motivo Putin ha inviato i leader mondiali a prendere ulteriori misure per prevenire il deterioramento della crisi del debito nei Paesi in via di sviluppo, nonché un aumento delle disuguaglianze economiche e sociali durante la pandemia di coronavirus. Nel suo discorso, Putin ha sottolineato l'importante assistenza fornita dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale ai paesi in via di sviluppo in queste condizioni. Il presidente ha ricordato che ad aprile, su loro suggerimento, il G20 ha deciso di stabilire una moratoria temporanea sul pagamento del debito. "Questa è, ovviamente, un'iniziativa molto richiesta. Tuttavia, si applica solo ai Paesi più poveri e non include i loro debiti verso istituti di credito privati, che quest'anno incidono meno del 4 per cento sul costo totale del servizio del debito dei paesi in via di sviluppo. Penso che siano necessarie ulteriori misure per prevenire il peggioramento della situazione e la crescita delle disuguaglianze economiche e sociali", ha spiegato il capo di Stato Russo secondo cui la svalutazione delle valute nazionali durante la pandemia globale di Covid-19 costituisce un "grave rischio", soprattutto per i Paesi a basso reddito.Durante il suo discorso al vertice, Putin ha detto che utilizzando strumenti di debito nel mercato interno russo e utilizzando le riserve accumulate dal paese, il governo centrale di Mosca è stato in grado di finanziare misure a sostegno dell'economia e dei cittadini russi durante la pandemia. Tuttavia, le economie in via di sviluppo e un certo numero di paesi con un'economia di mercato emergente non hanno tali opportunità, ha aggiunto il presidente russo. "Le loro entrate fiscali sono diminuite in modo significativo e la necessità di stanziare fondi significativi per combattere la pandemia cresce quasi ogni giorno. Un rischio maggiore è rappresentato dalla svalutazione delle valute nazionali e, di conseguenza, da un aumento del costo del servizio del debito pubblico - principalmente per i paesi a basso reddito -, dove i due terzi dei prestiti sono in dollari", ha affermato Putin. (Rum)