Nagorno-Karabakh: Aliyev accusa l'Armenia, "ha utilizzato mercenari stranieri" nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia ha utilizzato "attivamente mercenari stranieri" nel conflitto nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, nel corso di un incontro oggi a Baku con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. "Abbiamo numerose prove fotografiche e video, passaporti di cittadini stranieri, provenienti da Francia, Stati Uniti, Libano, Canada, Georgia e altri Paesi. Alcuni di loro sono di origine armena altre no", ha affermato il presidente azerbaigiano. “Ciò, tuttavia, non cambia l'essenza della questione perché la partecipazione di mercenari stranieri da parte dell'Armenia, ovviamente, è inaccettabile”, ha aggiunto Aliyev ripreso in un comunicato stampa della presidenza di Baku. Aliyev ha detto inoltre che l'Azerbaigian considera sia la Turchia che la Russia come "Paesi amici" e accoglie con favore il loro ruolo nel monitorare l'attuazione del cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh. "Il fatto che sia la Russia che la Turchia siano due paesi amici per noi - i nostri due vicini parteciperanno alle misure per osservare il cessate il fuoco e per esercitare il controllo su di esso - la dice lunga sul rafforzamento del formato di interazione tra i nostri due paesi vicini, e anche nel quadro della cooperazione regionale", ha proseguito Aliyev nel suo incontro con il capo della Difesa russo. (segue) (Rum)