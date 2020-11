Nagorno-Karabakh: Aliyev accusa l'Armenia, "ha utilizzato mercenari stranieri" nel conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Aliyev, un centro comune russo-turco per monitorare il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh sarebbe un elemento importante per la stabilità regionale. “Accogliamo con favore anche il corso attivo dei negoziati tra la Federazione Russa e la Turchia sull'istituzione di un centro di monitoraggio del cessate il fuoco in Azerbaigian. Consideriamo questo un elemento molto importante per rafforzare la stabilità e la sicurezza in questa regione", ha detto Aliyev che si è poi soffermato sulla dichiarazione sul Nagorno-Karabakh, che ha co-firmato il 10 novembre scorso insieme al presidente russo Vladimir Putin e al primo ministro armeno Nikol Pashinyan che ha prodotto il cessate il fuoco nella regione. “Considero questo documento fondamentale. Ha effettivamente posto fine ad anni di confronto", ha aggiunto il capo di Stato azerbaigiano. (Rum)