Calabria: M5s, stop "Titolo V" a Morra necessita di chiarimento

- I componenti del Movimento cinque stelle in commissione di Vigilanza Rai osservano che "sulla scelta della Rai di ieri sera serve sicuramente un chiarimento. Bloccare la partecipazione del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a 'Titolo V' - continuano i parlamentari in una nota - è stato un atto forte, benché ancora ferventi le polemiche relative alle sue dichiarazioni, un comportamento che ci saremmo aspettati in passato per casi ancor più gravi sui quali avevamo chiesto alla Rai una presa di posizione. Siamo sicuri che al presidente Morra sarà garantita la possibilità, al più presto, di avere uno spazio e che possa essere messo nelle condizioni di spiegare la sua versione dei fatti". Gli esponenti del M5s, poi, proseguono: "Naturalmente capiamo bene l'interesse di tutto il centrodestra di tentare di spostare l'attenzione da un'altra parte rispetto all'arresto del loro esponente Tallini, ma Nicola Morra, che ha sicuramente usato un'espressione infelice, da cui il Movimento ha subito preso le distanze, ha chiesto scusa". (Com)