Calabria: Gelmini (FI), Forza Italia non parteciperà a riunioni Antimafia, Morra si dimetta

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea in una nota che "un Paese che mantiene alla presidenza della commissione Antimafia un personaggio come Morra, che usa un linguaggio razzista e violento, è un Paese che ha deciso di combattere la guerra alla mafia... e di perderla. Forza Italia, per protesta", conclude la parlamentare, "non parteciperà alle prossime riunioni di questa commissione parlamentare. Morra si dimetta subito".(Com)