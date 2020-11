Milano: Ascopier e Confcommercio con Nexi, dal 24 novembre luci di Natale in via Piero della Francesca e via Poliziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 24 novembre accensione delle luci di Natale a Milano in via Piero della Francesca e via Poliziano e, lunedì 23, un primo webinar gratuito per le attività commerciali con l'obiettivo di dare un'informazione aggiornata su tutte le opportunità di sostegno in questo difficile momento che si sta attraversando per l'emergenza Covid. Questo grazie alla collaborazione di Ascopier, l'associazione dei commercianti di via Piero della Francesca, e Confcommercio Milano con Nexi. L'iniziativa nasce da un forte sentimento di vicinanza al territorio per sottolineare la vivibilità del quartiere con i suoi negozi, locali e servizi. Attività commerciali che devono essere punto di riferimento per gli acquisti natalizi. "La crisi che stiamo attraversando è profonda – afferma Laura Cristina Messina, presidente di Ascopier – e proprio per questo, nei giorni di forzata chiusura per il secondo lockdown, le luci di Natale di quest'anno con il progetto complessivo realizzato grazie al supporto di Nexi, assumono un significato ancor più importante di valorizzazione del ruolo del commercio di vicinato per il quartiere: una risorsa che non possiamo assolutamente perdere". "Mai come in questo momento – sottolinea Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano – penso siano importanti per la città le luci di Natale. Da via Piero della Francesca arriva un primo segnale forte e si consolida la collaborazione con significativi partner a sostegno delle attività commerciali". "Abbiamo scelto con piacere di supportare questa iniziativa per dare un segnale concreto di vicinanza agli esercenti del territorio – dichiara Erika Fattori, brand & communication director di Nexi – Crediamo che, soprattutto oggi, sia fondamentale essere al fianco di merchant e associazioni di via e di categoria per rafforzare il legame che ci unisce a loro, per mantenere viva la speranza di una veloce ripresa delle loro attività, per sostenerli nel cogliere opportunità di business anche in un periodo difficile come quello che stanno attraversando".(Com)