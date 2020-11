Crotone: M5s, drammatica alluvione sulla città, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado, rispettivamente deputata e senatrice del Movimento cinque stelle, ringraziano i Vigili del fuoco e la Protezione civile "tempestivamente intervenuti nella provincia di Crotone dopo i pesanti disagi provocati dal maltempo: il loro lavoro, come sempre, è prezioso. È drammatica l'alluvione che si è abbattuta in particolare sulla città - proseguono le due parlamentari in una nota -, e che sembra far rivivere l'incubo di quella del 14 ottobre 1996. Fortunatamente non si registrano feriti. Da crotonesi e a nome del Movimento cinque stelle, esprimiamo solidarietà a tutti i cittadini e siamo al fianco dell'amministrazione comunale che si trova a fronteggiare questa situazione terribile". (Com)