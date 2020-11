Stadio Roma: Grancio (Misto), problema su proprietà terreni era noto dal 2017 in Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sais proprietaria dei terreni di Tor di Valle che ha stipulato i contratti di compravendita dell'Ippodromo di Tor di Valle con la società di Parnasi, Eurnova srl è una società in liquidazione da anni. Notizia nota al Comune, che ne era a conoscenza già nel 2017". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Misto in Campidoglio, Cristina Grancio, che spiega anche: "Già nel 2017 chiedevo in commissione Urbanistica di convocare il curatore fallimentare per avere contezza dei contratti stipulati e dei pagamenti corrisposti alla società in liquidazione. La mia richiesta diede fastidio al M5s che mi sospese illegittimamente, per avere osato formalizzare l'istanza, e irritò Lanzalone, all'epoca factotum del sindaco nell'operazione stadio, come certificato dalle intercettazioni telefoniche in cui fa menzione di questa scomoda e inopportuna richiesta promossa dalla sottoscritta". (segue) (Com)