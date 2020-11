Stadio Roma: Grancio (Misto), problema su proprietà terreni era noto dal 2017 in Comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo - prosegue la consigliera capitolina - è noto anche dalla lettura delle cronache giudiziarie che Papalia, l'amministratore delegato della Sais, è stato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta in quanto avrebbe cagionato il dissesto, con operazioni dolose, consistite nell'omettere sistematicamente il pagamento di imposte comunali, Irpef ed Iva, accumulando un debito ingente. Operazioni che hanno portato al fallimento della società su ricorso di Equitalia per un debito di 24 milioni di euro, di cui 15 milioni e 200 mila euro rappresentano le imposte originate nella vendita del terreno di Tor di Valle alla Eurnova di Luca Parnasi avvenuta prima della dichiarazione di fallimento. Tutto ciò è vicenda nota anche ai più distratti. Avere sollevato la questione di eventuali pignoramenti all'orizzonte - conclude Grancio -, quando il tempo, quello dell'amministrazione Raggi, sta per scadere è una frutto di cosa? Di acume giuridico? Di pressione psicologica? Oppure trattandosi di stadio, di mera tattica?", si chiede Grancio. (Com)