Milano: sorpreso con 150 dosi di cocaina, uomo arrestato dai carabinieri

- Nella serata di ieri, verso le 18 a Milano, i carabinieri della compagnia Duomo, durante un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno notato un uomo in atteggiamento sospetto in via Gardella. Dopo aver osservato i suoi movimenti, i militari hanno deciso di procedere al controllo. Il soggetto, apparso subito insofferente, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All'interno del box a lui in uso i carabinieri hanno rinvenuto circa 100 grammi di cocaina, suddivisa in 150 dosi. Presso l'abitazione di residenza, invece, sono stati sottoposti a sequestro sia il materiale di confezionamento, sia una somma in denaro pari a 4120 euro, in banconote di diverso taglio. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di rito direttissimo. (Rem)