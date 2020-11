Latina: Comune, 24 mila corse micromobilità elettrica in primo mese servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi 30 giorni dall’inizio del servizio di sharing del monopattino, gestito da Helbiz, a Latina sono state registrate 23.990 corse totali, per 43.645,63 chilometri percorsi, 5.073 le ore passate sul mezzo. La corsa media a utente è di 1,82 km e di 12,71 minuti. I dati sono stati forniti dalla stessa Helbiz e ricavati dall’analisi degli spostamenti attraverso il Gps installato su ogni mezzo. In una nota l'assessore all'Ambiente e mobilità di Latina, Dario Bellini, commenta: "Si tratta di dati più che lusinghieri per una comunità come la nostra che conserva un tasso di diffusione di auto per cittadino tra i più alti del Paese. I 77.292,37 chili di Co2 risparmiata con un solo mese restituiscono il senso del nostro insistere sulla mobilità sostenibile. La cittadinanza - conclude - ha dimostrato di essere pronta a utilizzare metodi alternativi di spostamento che oggi, anche grazie all’attivazione di questo innovativo servizio, gli vengono offerti". (Com)