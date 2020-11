Emirati-Usa: principe ereditario riceve Pompeo, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi, ha ricevuto oggi il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Le parti hanno discusso delle relazioni di cooperazione e amicizia tra Emirati e Stati Uniti e dei modi per migliorarle in vari campi. I capi della diplomazia di Abu Dhabi e Washington hanno affrontato anche temi legati a questioni regionali e internazionali di comune interesse. "Sono stato felice di vedere il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed, ancora una volta e di discutere dell'attuazione degli accordi di pace e gli sforzi compiuti per affrontare l'Iran", ha affermato Pompeo, secondo quanto riportato dalla "Wam". "Le relazioni Usa-Emirati stanno crescendo e porteranno maggiore stabilità nella regione", ha aggiunto. (segue) (Res)