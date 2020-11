Emirati-Usa: principe ereditario riceve Pompeo, focus su relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno scambiato le loro opinioni sugli sviluppi nella regione del Golfo e in Medio Oriente, hanno parlato degli sforzi e delle mosse volti a risolvere le crisi regionali e contenere le tensioni attraverso il dialogo, la diplomazia e l'azione congiunta per sostenere le basi della pace e della stabilità regionale. Inoltre, le parti hanno discusso dei pericoli dell'estremismo, del terrorismo, dell'incitamento all'odio e della necessità di un'azione internazionale efficace. Infine, hanno parlato degli Accordi di Abramo, firmati il 15 settembre scorso a Washington tra Israele ed Emirati, e della loro importanza nell'avvio di una nuova fase di relazioni e cooperazione tra i paesi della regione del Medio Oriente, oltre a costruire su questa base il consolidamento della sicurezza, la pace, la stabilità e la prosperità per i popoli della regione. (Res)