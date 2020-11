Roma: Corrotti (Lega), Raggi fa passerella al Forlanini ma M5s Lazio boccia riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si fermano gli spot elettorali della sindaca Raggi che oggi improvvisa una passerella all'interno dell'ospedale Forlanini chiedendone la riapertura". Così in una nota Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio. "Ciò che però non sa, o fa finta di non sapere - aggiunge -, è che solo pochi giorni fa alcuni suoi colleghi di partito in Regione Lazio hanno bocciato la mozione che chiedeva la riapertura della struttura esclusivamente per fini socio-sanitari e dare così respiro all'emergenza posti letto nella Capitale." (Com)