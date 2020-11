Calabria: Pd, Tallini impresentabile ma per Salvini e Meloni presidente Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Michele Bordo, osserva che "le parole di Morra su Jole Santelli, che noi abbiamo subito condannato, sono molto gravi e sbagliate. Rimane però il fatto - continua il parlamentare in una nota - che Tallini era un candidato impresentabile, che il centrodestra non avrebbe dovuto nemmeno mettere in lista alle elezioni. Invece, con una decisione assolutamente intollerabile, lo ha eletto addirittura presidente del Consiglio regionale. Salvini, Meloni e la destra, oltre a cavalcare le parole fuori luogo di Morra - conclude Tallini -, dovrebbero rispondere politicamente anche di questa grave scelta. Su questo il silenzio della destra è invece davvero imbarazzante". (Com)