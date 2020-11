Kosovo: oggi nuova udienza per Thaci al Tribunale speciale Uck dell'Aia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto evidenziato dalla portavoce del Tribunale speciale dell’Aia, a prescindere dagli sviluppi politici in Kosovo, “come Tribunale il nostro mandato è quello di assicurare un procedimento giudiziario indipendente, giusto, imparziale e in sicurezza”. “Fornire alla popolazione del Kosovo informazioni accurate sul Tribunale e istituire un dialogo con la società civile è stata la nostra priorità fin dall’inizio”, ha affermato Griep secondo cui il Tribunale speciale opera in collaborazione con diverse Ong per fare chiarezza nella società civile del Kosovo sul mandato e sulle azioni della Corte. La portavoce ha riscontrato in ogni caso una collaborazione positiva da parte della autorità kosovare, almeno al momento: “Abbiamo visto che la nostra istituzione ha avuto il pieno sostegno della polizia del Kosovo durante i recenti arresti”, osserva. Concludendo, la portavoce del Tribunale ha evidenziato che l’operato finale del Tribunale speciale Uck non sarà giudicato da tutti in maniera unanime: “Ma lo scopo è quello di assicurare giustizia per le vittime e questo può potenzialmente contribuire anche alla stabilizzazione della regione balcanica”. (Kop)