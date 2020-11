Kosovo: consigliere del premier Berisha, "presento dimissioni per motivi personali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del primo ministro, Avdullah Hoti, Visar Berisha, ha annunciato di essersi dimesso dall'incarico. Secondo quanto riferisce il sito "Ekonomija", Berisha ha precisato di non voler spiegare pubblicamente le motivazioni che lo hanno spinto a tale decisione. "Ufficialmente, da oggi, non faccio più parte del gabinetto di Avdullah Hoti. Le ragioni sono personali e rimarranno tali. Continuo a pensare che questo governo abbia compiuto il gesto più patriottico degli ultimi 10 anni firmando l'accordo di Washington", ha comunicato oggi Berisha in una nota. (Kop)