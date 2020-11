Kosovo: missione Nato Kfor, militari italiani donano apparecchiature a centri di medicina familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elettrocardiografi digitali, defibrillatori, ossigenatori e numerosi altri apparati elettromedicali sono stati donati dai militari italiani del Comando regionale Ovest della missione Nato in Kosovo (Kfor) ai centri di medicina familiare dei comuni di Kacanik ed Helez Han, nel sud-est del paese balcanico. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l’iniziativa è destinata ad accrescere l’efficienza delle strutture che forniscono assistenza sanitaria agli oltre 45.000 abitanti di due tra le municipalità più colpite dalla seconda ondata del Covid-19. Il progetto, finanziato dal ministero della Difesa, è stato portato a termine dai militari italiani del Comando regionale Ovest della missione Nato Kfor su base quinto reggimento artiglieria terrestre “Superga” dell’Esercito di stanza a Portogruaro, al comando del colonnello Gianluca Figus, insieme al team di cooperazione civile-militare. Numerose sono le attività condotte in tutto il Kosovo dalla missione Nato a sostegno della risposta locale al Covid-19. (segue) (Com)