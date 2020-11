Kosovo: missione Nato Kfor, militari italiani donano apparecchiature a centri di medicina familiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il contingente italiano di Kfor, aveva ripristinato l’impianto per la produzione di ossigeno medicale dell’ospedale regionale di Prizren. La missione della Nato Kfor è comandata dal generale di divisione italiano Franco Federici e conta su 3.500 uomini e donne di 27 Nazioni, impegnati a contribuire alla sicurezza e alla libertà di movimento di tutte le comunità in Kosovo secondo il mandato della risoluzione Onu 1244 del 1999. L’Italia è il secondo Paese contributore dopo gli Stati Uniti, ed è impegnata insieme agli altri alleati e partner anche ad assistere in modo imparziale le Istituzioni in Kosovo in determinati ambiti come quello della salute e dell’istruzione. (Com)