Kosovo: Procura speciale per crimini Uck, processo Thaci nel giugno 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thaci e Veseli si trovano ora nel carcere olandese di Scheveningen, che già ospitò l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic, rischiando fino all’ergastolo per il loro presunto ruolo nell’uccisione di quasi un centinaio di civili tra Kosovo e nord dell’Albania tra il marzo del 1998 e il settembre del 1999. L’avvocato di Thaci, il britannico David Hooper, ha fatto sapere che chiederà il rilascio dell’ex presidente kosovaro in attesa dei tempi del giudizio, che al momento non sono ancora chiari. “La fase pre-dibattimentale dei giudizi è appena iniziata per cui è troppo presto per cercare di dire quando i giudici potrebbero emettere i verdetti”, ha spiegato ad “Agenzia Nova” la portavoce del Tribunale speciale dell’Aia Angela Griep. “Durante questa fase il giudice predibattimentale deve assicurare che i procedimenti non vengano ritardati ingiustificatamente. Per esempio, il giudice potrebbe tenere udienze, se necessario, per la preparazione dei casi e per decidere sulle richieste iniziali sollevate dagli accusati”, ha aggiunto la portavoce. Stando a quanto emerso dalle prime udienze a l’Aia, dove tutti gli ex combattenti dell’Uck si sono dichiarati non colpevoli, il giudice predibattimentale potrebbe quindi nel breve periodo pronunciarsi sulla richiesta di rilascio dell’ex presidente Thaci in attesa del giudizio. “Il Procuratore speciale deve condividere con la difesa tutte le prove a sostegno dei capi d’accusa e le dichiarazioni di tutti i testimoni che intende chiamare in giudizio. Dopo questa fase il giudice predibattimentale trasferisce il caso ad un altro panel di giudici”, ha affermato Griep. (segue) (Kop)