Kosovo-Serbia: premier Hoti, da istituzioni impegno per risolvere questione persone scomparse (2)

- Nei giorni scorsi la presidente kosovara ad interim, Vjosa Osmani, ha dichiarato che l'Unione europea sta favorendo la Serbia come un "bambino viziato" rispetto al Kosovo. In particolare Osmani ha accusato l'Ue di non trattare Pristina su "basi uguali" rispetto a Belgrado nei negoziati sulla normalizzazione dei rapporti. "Dobbiamo essere considerati su basi uguali durante il dialogo. Se ciò accade, aprirà la strada ad un dialogo di successo in futuro", ha affermato Osmani. La presidente kosovara ad interim, che ha sostituito il dimissionario Hashim Thaci accusato a l'Aia per crimini di guerra, ha evidenziato che la Serbia "ha negato tutti gli orribili crimini che hanno commesso in tutta la Jugoslavia, ma nello specifico in Kosovo". Secondo Osmani, inoltre, la Serbia ha perso il Kosovo nel 1999 quando "hanno abusato del potere dell'integrità territoriale e del principio della sovranità per uccidere i cittadini che vivevano in quel territorio". "Solo quando accetteranno questa realtà potremmo avere un dialogo di successo", ha concluso. (segue) (Alt)