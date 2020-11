Kosovo: premier Hoti, dall'Ue 26,5 milioni di euro per rilancio economico dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha firmato oggi con l'ambasciatore dell'Unione europea a Pristina Tomas Szunyog un contratto da 26,5 milioni di euro, per sostenere il paese balcanico nell'affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Lo ha annunciato lo stesso premier Hoti tramite Twitter. Sempre sullo stesso social network, l'ambasciatore italiano a Pristina Nicola Orlando ha parlato di una "grande notizia". "L'Ue è un partner fidato del Kosovo nella lotta contro il Covid attraverso questo sostegno economico impareggiabile", ha osservato Orlando. "Tutte le parti devono mettere da parte le divergenze politiche, per unirsi e adottare la legislazione urgente allo scopo di proteggere i cittadini e l'economia in questo momento difficile", ha concluso l'ambasciatore. (Alt)