Balcani: esperti Eulex descrivono lavoro per recente identificazione resti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti della missione europea di assistenza giudiziaria in Kosovo (Eulex) hanno descritto come hanno identificato il luogo esatto nel quale sono stati ritrovati resti umani nei giorni scorsi in Serbia. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, l'operazione è stata condotta il 16 novembre da esperti di Eulex in coordinamento con l'Istituto di medicina legale del Kosovo e con la commissione del governo serbo sulle persone scomparse. Il ritrovamento è avvenuto a Kizevak, in Serbia, per l'esattezza nell'area di una grande cava. Gli scavi nell'area di Kizevak si sono protratti sin 2015 e, dopo diversi tentativi falliti, nel 2020 è stato possibile questo ritrovamento grazie al contributo delle immagini aeree. "Abbiamo ricevuto le immagini alla fine del 2019", ha spiegato l'archeologo forsense di Eulex, Javier Santana. "I lavori a Kizevak ancora non sono finiti. Il processo è molto complicato e richiede tempo", ha aggiunto Santana. (segue) (Res)