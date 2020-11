Roma: carabinieri presentano cartella filatelica per i 150 anni caserma "Giacomo Acqua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nella “Sala Valadier” del Comando legione carabinieri “Lazio”, si è tenuta la presentazione di una cartella filatelica celebrativa dei 150 anni della presenza dei carabinieri nella storica caserma “Giacomo Acqua” di piazza del Popolo, realizzata in collaborazione con Poste italiane. L’evento, organizzato secondo le vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19, ha visto la partecipazione del comandante interregionale carabinieri “Podgora”, del presidente della Regione Lazio, del sindaco della Capitale, del Prefetto di Roma, del comandante provinciale carabinieri di Roma, del Sovrintendente di Roma Capitale e funzionario addetto per la caserma “Giacomo Acqua” e dell’amministratore delegato e del condirettore generale di Poste italiane. (segue) (Rer)