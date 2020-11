© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna distanza dal presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra. In un Paese normale al centro delle polemiche finiscono i politici che vengono arrestati nelle inchieste sulla 'ndrangheta. Forza Italia chieda scusa al Paese e ai calabresi". Lo afferma in una nota il deputato del Movimento cinque stelle, Luigi Gallo. (Com)