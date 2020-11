Mediterraneo: operazione Irini, il 26 e 27 novembre conferenza Shade Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 26 al 27 novembre l'operazione Eunavfor Med Irini ospiterà la nona edizione della Conferenza Shade Med - "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea". Lo riferisce oggi un comunicato stampa. Shade Med è un forum in cui rappresentanti di differenti nazioni e organizzazioni possono incontrarsi per discutere e relazionarsi su azioni politiche relative al Mediterraneo allargato. Molto più di un semplice incontro internazionale, la conferenza Shade Med è un forum dove tutti gli attori interessati si possono confrontare sui rispettivi compiti e obiettivi con lo scopo di ottenere un maggiore coordinamento e condivisione. Tra le differenti organizzazioni si annoverano le Forze armate e Guardie costiere degli Stati che si affacciano sul Mediterraneo, le istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, la Nato, l'Unione Europea e le Ong così come rappresentanti dei governi interessati. Shade Med si pone l'obiettivo di contribuire al coordinamento e alla sincronizzazione delle risorse in campo, siano esse militari, civili, industriali, politiche e umanitarie in modo da raggiungere la massima efficacia con il fine ultimo di aumentare la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo. A causa delle restrizioni previste per combattere il Covid-19 Shade Med 2020 si svolgerà in video-teleconferenza (Vtc). (segue) (Com)