Mediterraneo: operazione Irini, il 26 e 27 novembre conferenza Shade Med (2)

- Il tema della conferenza di quest'anno è "Challenges for cooperation in the Mediterranean after the global pandemic". L'obiettivo è incoraggiare i partecipanti ad una riflessione approfondita su quanto sta vivendo la regione in relazione alla pandemia in atto. Queste due intense giornate di confronto e scambio di idee saranno arricchite dalla presenza di relatori di alto livello che forniranno ai partecipanti spunti e prospettive di discussione durante i due panel in programma e i successivi gruppi di lavoro tematici virtuali. Il primo panel intitolato "The Mediterranean region in 2020: a historical arena connecting three continents, and their population, striving for stability" sarà dedicato all'analisi di questo straordinario patrimonio marino cerniera tra diversi continenti, persone e culture, con le sue sfide e opportunità per la sicurezza e la stabilità. Il secondo panel intitolato "The development of the blue economy of the Mediterranean is an inestimable possibility to solve many of the challenges and to improve the livelihood of the Mediterranean communities" invece affronterà le nuove sfide, soprattutto quelle dovute alla pandemia da Covid-19, che l'intera regione del Mediterraneo dovrà affrontare nel prossimo futuro, con particolare attenzione all'aspetto macroeconomico. L'edizione 2020 dello Shade Med può contare in particolare sul supporto finanziario di Belgio e Grecia. I lavori dello Shade Med si svolgono in lingua inglese. L'agenda completa dell'evento e maggiori informazioni sono reperibili sul sito: https://www.operationirini.eu/shade-med/ (Com)