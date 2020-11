Bosnia: Borrell incontra membri presidenza tripartita per i 25 anni dell'accordo di Dayton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha iniziato questa mattina una visita a Sarajevo in occasione dei 25 anni dell'accordo di Dayton con il quale ebbe termine la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Secondo quanto riferito dai media balcanici, Borrell ha avuto un incontro con i membri della presidenza tripartita bosniaca, l'esponente serbo Milorad Dodik e presidente di turno, il rappresentante bosniaco musulmano Sefik Dzaferovic e il croato Zeljko Komsic per discutere delle prospettive del Paese nel processo di integrazione europea. Borrell ha detto di aver avuto una "conversazione onesta e aperta" con i tre membri della presidenza. “Abbiamo parlato molto apertamente della situazione attuale e di alcune prospettive future della Bosnia-Erzegovina nel suo percorso europeo. Questo è senza dubbio un giorno storico, un giorno importante per la Bosnia ed Erzegovina, ma anche per l'Europa”, ha detto l'Alto rappresentante. "Oggi è il 25mo anniversario degli accordi di pace di Dayton, un anniversario che è una buona opportunità per guardare indietro a tutto ciò che è successo in passato, per rendere omaggio e ricordare le vittime e tutti coloro che hanno lavorato e continuano a lavorare per riconciliazione", ha aggiunto. L'Alto rappresentante dell'Ue ha accolto con favore la dichiarazione congiunta rilasciata dai tre membri della presidenza in occasione dell'anniversario, sottolineando come sia stata riconosciuta la possibilità di "rafforzare la fiducia, la pace, il rispetto reciproco e il rispetto per tutti i cittadini in Bosnia ed Erzegovina, nonché la necessità di onorare tutti vittime civili della guerra". Successivamente Borrell ha visitato il Museo dell'infanzia di guerra a Sarajevo per rendere omaggio alle vittime della guerra. (Seb)