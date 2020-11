Imprese: Di Stefano, Patto per l'export sta funzionando e i dati lo dimostrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Patto per l'export sta funzionando e i dati lo dimostrano. Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un'intervista al Sole 24 ore. "Senza la pandemia – dice Di Stefano – avremmo certamente raggiunto la quota di export di 500 miliardi di euro; ma c'è anche da dire che, rispetto ai nostri principali competitori europei, abbiamo contenuto l'effetto Covid da gennaio a settembre di quest'anno con un calo su base annua dell'export dell'11,6 per cento, inferiore all'11,8 per cento della Germania, al 12,7 per cento della Spagna e soprattutto al 19 per cento della Francia". Si tratta, spiega Di Stefano "del frutto di un lavoro coordinato sul fronte della finanza agevolata, che rappresenta uno dei sei 'pilastri' del Patto per l'Export e una leva strategica per l'internazionalizzazione delle nostre piccole e medie imprese. Con i decreti 'Cura Italia', 'Rilancio', 'Agosto' e 'Ristori' siamo riusciti ad ampliare la dotazione del Fondo della 394 gestito dalla Simest a 1,5 miliardi circa, tra componente ordinaria e a fondo perduto; abbiamo anche esteso l'operatività dello strumento ai Paesi Ue, eliminato l’obbligo di presentare garanzie e ampliato le iniziative finanziabili". (segue) (Res)