Imprese: Di Stefano, Patto per l'export sta funzionando e i dati lo dimostrano (2)

- In merito alle domande di finanziamento a valere sulla 394 arrivate a Simest Di Stefano afferma che "è stata una risposta eccezionale, con un incremento del +1.216 per cento in volume e del +1.014 per cento in valore rispetto alle domande pervenute in tutto il 2019; abbiamo dovuto perfino interrompere la presentazione di nuove domande ma fino a dicembre, ma con gli ulteriori stanziamenti previsti dalla manovra di bilancio, verranno erogati finanziamenti per circa 4 miliardi di euro, una cifra che è più del doppio di quanto si prevedeva inizialmente per tutte le misure del Patto per l'export, ossia 2 miliardi". L'obiettivo, aggiunge Di Stefano, "è che ora il fondo diventi strutturale e rientri tra le misure per un numero sempre maggiore di imprese colpite direttamente dalla pandemia". (segue) (Res)