Imprese: Di Stefano, Patto per l'export sta funzionando e i dati lo dimostrano (3)

- I prossimi step previsti dal Patto per l'export, aggiunge il sottosegretario, prevedono a dicembre l’introduzione di una componente di finanza climatica e il secondo rilascio del sito internet “export.gov.it”. "Le aziende - osserva Di Stefano - potranno essere profilate in base alle loro principali caratteristiche; potranno esere guidate per la ricerca del mercato più adatto per i loro specifici prodotti e messe in contatto con possibili partner commerciali esteri; nello stesso tempo con 50 milioni di euro verranno finanziate le attività di nuove figure come i temporary export manager e, insieme alle Università italiane, formeremo nuove figure di manager e imprenditori digitali con un target di oltre 20 mila micro e piccole imprese". (segue) (Res)