Imprese: Di Stefano, Patto per l'export sta funzionando e i dati lo dimostrano (4)

- Di Stefano ha quindi fatto riferimento al Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep) firmato una settimana fa tra 15 paesi della regione Asia Pacifico. "È un accordo che, grazie al meccanismo della nazione più favorita, potrà aprire nuove prospettive anche all’Italia, basti pensare che in seguito al Rcep l’86 per cento delle merci giapponesi potranno essere esportate in Cina senza dazi. Prima del Rcep la quota era ferma all’8 per cento. Come Unione europea e sempre per riferirci al Giappone, l’entrata in vigore dell’accordo di partenariato nel 2019 ha abolito il i dazi per la quasi totalità (99 per cento) delle merci esportate dall’Europa al Giappone. In tali scenari - osserva il sottosegretario - voglio ricordare l’importanza per l’Italia, oltre ai solidi rapporti commerciali con le principali economie dell’Estremo Oriente , ossia Cina, Giappone e Corea del Sud, dei rapporti con i Pasi Asean, di cui siamo diventati partner di sviluppo nel corso dell’estate 2020". (Res)