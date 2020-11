Roma: Raggi, in ultimi anni investiti 2 milioni di euro per sicurezza ciclisti e pedoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni a Roma sono stati investiti circa 2 milioni di euro per la sicurezza stradale di ciclisti, motocilisti e pedoni. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "A Roma con il nostro progetto Strade nuove stiamo investendo molto - scrive Raggi - non solo per rinnovare l'asfalto delle nostre strade ma anche per aumentare la sicurezza di ciclisti, motociclisti e pedoni: penso, ad esempio, alla sostituzione delle barriere e dei guardrail che stiamo portando avanti sulle principali arterie di traffico della città. Negli ultimi due anni abbiamo investito circa 2 milioni di euro - conclude - che si aggiungono al lavoro quotidiano sulla segnaletica stradale e sull'illuminazione pubblica per portare nuova luce a interi quartieri in periferia". (Rer)