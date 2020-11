Centrodestra: Salvini, con Berlusconi abbiamo parlato di tasse e di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "abbiamo parlato di tasse, di lavoro. Abbiamo concordato una battaglia del centrodestra, in Aula, su pochi obiettivi e per portare a casa alcuni risultati importanti per gli italiani che soffrono". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso de "L’ospite", su Skytg24, in merito ai prossimi provvedimenti economici, confermando così la telefonata avuta oggi con l’ex premier. Telefonata, a quanto si apprende, cordiale. "Una battaglia del centrodestra al fianco dei produttori, degli italiani che sono più in difficoltà degli altri. L’importante", ha concluso l’ex ministro dell’Interno, "è fare proposte comuni al governo, che ha dimostrato di non voler sentire nessuno in questi mesi".(Rin)