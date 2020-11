Governo: Salvini, votare lo scostamento di bilancio? Non abbiamo pregiudizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo pregiudizi, se ci spiegano come usano i soldi siamo disponibili a sostenere - come abbiamo già fatto - le proposte del governo". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso de "L’ospite", su Skytg24, in merito ad una eventuale disponibilità della Lega a votare in Parlamento il nuovo scostamento di bilancio deciso nella notte dall'esecutivo. "Noi faremo proposte comuni, coerenti, concrete come centrodestra per chi è stato dimenticato in questi mesi, come i lavoratori del mondo autonomo", ha concluso l'ex vicepremier. (Rin)