Covid: Confartigianato Roma, bene chiusure alle 21 nel Lazio ma si lavori su sanità e trasporti

- L'ultima ordinanza della Regione Lazio che anticipa alle 21 la chiusura delle attività commerciali, in linea con la strategia di interventi mirati tesi a limitare ogni possibile assembramento, è accolta "con favore" da Confartigianato Roma. In una nota il presidente Andrea Rotondo spiega: "L'auspicio, però, è che in parallelo si punti sul rafforzamento dei servizi sanitari e dei trasporti, per consentire il ritorno dalla didattica in presenza e, al più presto, l'allentamento delle restrizioni sul commercio". (Com)