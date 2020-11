Egitto: Zaki, rinnovata a domani udienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi davanti al Tribunale penale con la presenza di Patrick George Zaki e dei suoi avvocati l'udienza di rinnovo della detenzione del ricercatore egiziano dell'Università di Bologna fermato dalle autorità del Cairo lo scorso febbraio. Lo riferisce la pagina Facebook "Patrick Libero". "La corte ha ascoltato la difesa degli avvocati e ha dato a Patrick la possibilità di parlare, poi gli avvocati hanno presentato un memorandum che illustrava in dettaglio le argomentazioni della difesa e delineava le giustificazioni che richiedevano il rilascio di Patrick. E siamo attualmente in attesa del verdetto che la corte annuncerà probabilmente entro domani mattina, come fanno di solito", si legge nel messaggio. (Res)