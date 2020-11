Trasporti: Pedica (Pd), con Raggi a Roma emergenza "flambus" non finisce mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma purtroppo non bisogna solo fare i conti con l'emergenza Covid ma anche l'emergenza flambus. Un altro autobus dell'Atac è andato a fuoco e Raggi, come sempre, resta a guardare". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "Non mi stancherò di ripetere tutte le volte che è urgente occuparsi seriamente della manutenzione dei mezzi prima che ci scappi il morto - aggiunge -. Con Raggi il vento doveva cambiare ma in questi anni ha solo alimentato le fiamme che hanno avvolto il trasporto pubblico".(Com)