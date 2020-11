Anzio: Cioffredi (Regione Lazio), solidarietà a consigliera Giannino, intimidazione grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo tutta la mia solidarietà alla consigliera comunale di Anzio, Lina Giannino vittima di una gravissima intimidazione. Sono certo che il suo impegno per la legalità non arretrerà. Cosi come sono certo che tutta la comunità saprà stringersi attorno alla consigliera Giannino nella consapevolezza che chi osa colpire un rappresentante dei cittadini ferisce la democrazia rappresentativa". Lo dichiara in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Il territorio di Anzio, Nettuno e Ardea - aggiunge - è da decenni interessato dal radicamento delle mafie, tra queste organizzazioni spicca la 'ndrangheta con la locale dei Gallace e la presenza di una cellula dei Bellocco di Rosarno di cui alcuni importanti esponenti residenti nel litorale romano sono coinvolti nell'inchiesta sul narcotraffico Magma della Dda di Reggio Calabria. Negli ultimi tre anni sono numerosi gli attentati e le intimidazioni: due hanno colpito persino la Guardia di finanza e la Polizia di Stato, otto amministratori e consiglieri e funzionari comunali, sette ad attività commerciali e imprenditoriali. In questo contesto - conclude - nulla può essere sottovalutato e siamo fiduciosi che la risposta dello Stato continuerà a essere robusta così come lo è stata in questi anni".(Com)