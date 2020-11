M5s: Crimi, Stati generali proseguono, percorso per "Agenda Paese" ripartirà il 4-5 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, segnala che "gli Stati generali del M5s proseguono. Questa mattina - continua il viceministro all'Interno su Facebook - ho incontrato i facilitatori tematici del Team del futuro, e insieme abbiamo affrontato lo sviluppo dell'area tematica 'Agenda per il Paese'. Ho affidato loro il compito di coordinare un percorso, simile a quello già realizzato il mese scorso, che parta dal basso e con la collaborazione dei portavoce delle relative commissioni parlamentari coinvolga il maggior numero possibile di persone. Un percorso - spiega il senatore pentastellato - che si concentri sui temi, sulle nuove sfide che siamo chiamati ad affrontare come Paese, e che ci permetta di individuare le migliori idee e proposte che possiamo mettere in campo in materia di lavoro, imprese, istruzione, innovazione, ambiente, giustizia, sanità e molto altro. Il Movimento cinque stelle ha lavorato tanto per avviare un cambiamento nella nostra società, e c'è ancora tanto, tanto da fare. C'è un futuro da costruire in un mondo in continua evoluzione e vogliamo fare la nostra parte". Crimi conclude: "Il percorso per l'agenda-Paese ripartirà nel weekend del 4 e 5 dicembre. Con l'ascolto, il confronto, il dialogo e la partecipazione di tutti, costruiremo insieme il nostro programma per l'Italia". (Rin)