Governo: Di Maio, prefetto Lega a capo dipartimento Vigili del fuoco, è figura di indiscusso valore

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ricorda che "la dottoressa Laura Lega, prefetto di Firenze, è stata nominata capo del dipartimento dei Vigili del fuoco. Figura di indiscusso valore - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, sono certo che svolgerà questo ruolo con grande dedizione e serietà. Complimenti e un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico". (Com)