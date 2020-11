Afghanistan: colpita da un razzo l'ambasciata dell'Iran a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un razzo ha colpito il cortile dell'ambasciata dell'Iran a Kabul, senza provocare vittime né danni. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh. Questa mattina due esplosioni e il lancio di 23 razzi in diverse zone di Kabul hanno provocato la morte di otto persone e il ferimento di altre 31. "L'attacco terroristico di sabato mattina a Kabul è un esempio di guerra per procura e di ciò che di solito fanno gli alleati terroristi statunitensi in Afghanistan", ha affermato Khatibzadeh, ribadendo che "gli Stati Uniti dovrebbero assumersi la responsabilità diretta degli attacchi". Khatibzadeh ha condannato qualsiasi atto di terrorismo ai danni del popolo afgano e contro i siti civili.(Res)