Covid: Zampa, a Natale sforzo per essere davvero il meno numerosi possibile

- Il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, ha dichiarato: "Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio. Immagino - ha continuato l'esponente dell'esecutivo ospite a 'Otto e mezzo sabato', in onda questa sera su La7 - che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più cari, ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono. Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra Regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino - ha concluso Zampa - e che quindi siano possibili deroghe". (Rin)