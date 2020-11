Lombardia: Gallera, a Corbetta (Mi) centro vaccinale allestito in una palestra, esempio di sinergia tra Regione e Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Importante giornata vaccinale oggi a Corbetta organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Ballarini. Nella palestra del complesso scolastico 'Aldo Moro', 700 persone over 65 saranno vaccinate contro l’influenza dai loro medici di famiglia, seguendo un percorso sicuro e funzionale. Un bell’esempio di collaborazione, a totale beneficio dei cittadini. Prezioso come sempre il supporto dei volontari della Protezione Civile” lo ha scritto su Facebook l'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera allegando un video in cui spiega l'organizzazione del centro vaccinale a Corbetta, comune del milanese. “Questa è la dimostrazione che le risposte la Regione le dà e quando c'è una forte sinergia con le amministrazioni comunali il servizio a favore dei cittadini è puntuale, concreto ed efficiente” conclude Gallera. (Rem)