Covid: Zampa, a Capodanno niente ritrovi in piazza e feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati, saranno adeguatamente normati anche quei giorni. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, ospite di "Otto e mezzo sabato", in onda questa sera su La7. "Come governo dobbiamo avere un atteggiamento molto rigoroso e, a differenza di questa estate, non ci saranno deroghe - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo - perché non possiamo immaginare una terza ondata". (Rin)