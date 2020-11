Pakistan: migliaia di persone a funerali leader islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno preso parte oggi a Lahore, in Pakistan, ai funerali di Khadim Hussain Rizvi, leader del partito radicale islamico Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp) che ha guidato le proteste contro la pubblicazione in Francia delle vignette sul profeta Maometto. La folla si è radunata nonostante il divieto di assembramento disposto dalle autorità nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Le autorità non hanno fornito una stima ufficiale dei partecipanti, ma secondo alcuni osservatori alla cerimonia erano presenti centinaia di migliaia di persone. Khadim Hussain Rizvi, 54 anni, è morto giovedì. Le autorità non hanno reso note le cause del decesso, ma l’uomo sarebbe deceduto dopo avere avuto febbre alta e difficoltà respiratorie. (Inn)